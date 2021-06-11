البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار نظيره الأوروبي بشأن المغرب غدا

وافقت هيئة مكتب البرلمان العربي على عقد جلسة خاصة طارئة للبرلمان العربي، يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 بالقاهرة، لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، وتضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة، يأتي انطلاقًا من قيام البرلمان العربي بمسئوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر.

وأضاف «العسومي» أن البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار، بعدم التدخل في هذه الأزمة، والدعوة إلى حلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية وإسبانيا، ولكن إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدمًا في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلًا، بات يتطلب وقفة عربية جادة، ومن هنا جاء تخصيص جلسة لمناقشة هذا الأمر من جميع جوانبه.