تحدث عنها عوض تاج الدين.. كيف ستكون الموجة الرابعة لكورونا حال حدوثها؟

تشهد البلاد حاليا، استقرارا وانخفاضا في نسبة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، مع زيادة حملات التطعيم وإقبال المواطنين عليها، بينما توجد احتمالات من أن تظهر موجة رابعة لكورونا عبر سلالة جديدة أو متحورة.

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مستشار رئيس الجمهورية للصحة: إذا حدثت موجة رابعة ستكون سلالة جديدة أو متحورة

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، زيادة الإقبال على التسجيل لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا حاليا، تزامنا مع تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشن حملات لطمأنة المواطنين وتشجيعهم للحصول على اللقاح، فضلا عن استقبال مصر لجرعات متتالية بصفة دورية من اللقاحات.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، المذاع على فضائية «extra news» اليوم الخميس، أنه «إذا حدثت موجة رابعة، ستكون سلالات جديدة أو متحورة، ومصر تسعى للحصول على أكبر عدد من اللقاحات، وتطعيم أكبر عدد من السكان».

وأشار إلى أن مصر اقتربت من تسجيل 3 ملايين حاصل على اللقاح، مؤكدا «لم توجد مشكلات لدى من حصلوا على التطعيم، والآثار الجانبية خفيفة جدا ومتوقعة، وتحدث عند تناول أي تطعيم، حيث يوجد ألم في مكان الحقن، وارتفاع درجات الحرارة أحيانا، وهذا يحدث لبعض الأشخاص، وليس للجميع».

وأكد تاج الدين، أن المتعافى من كورونا، يكوّن أجساما مناعية تسمى igg، وهي الأجسام ذاتها التي تكونها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهذه الأجسام تستمر لعدة أشهر، وتقل تدريجيا عقب 6 أشهر من الإصابة، ناصحا أي شخص بأن يحصل على التطعيم بعد 3 أشهر من التعافي، إذا أتيح له اللقاح.

نهلة عبدالوهاب: التطعيم سيواجه الموجة الرابعة لكورونا.. ونأمل الوصول لمناعة القطيع عبر اللقاحات

وأثار تصريح مستشار رئيس الجمهورية، التساؤل بشأن شكل الموجة الرابعة لكورونا المحتمل أن تشهدها البلاد، فيما قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارى البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن «كوفيد 19» من المتوقع أن يصبح فيروسا موسميا، يمكن مواجهته باللقاحات، مشيرة إلى أن حدة الموجة الرابعة لكورونا تتوقف على زيادة التطيعم، ما سيقلل انتشار الفيروس والأعراض الناتجة عنه.

وأضافت عبدالوهاب، لـ«الوطن»، أن حال الوصول إلى نسبة 70% من التطعيم، ستشكل ما يعرف بـ«مناعة القطيع» وذلك عبر اللقاحات وليس الأمراض، في ظل الجهود الضخمة التي تبذلها الحكومة، ما يعني السيطرة على الموجة الرابعة المحتملة، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتعقيم ومراعاة المسافات الآمنة.

وتابعت بأنه في حال نشر التطعيمات سيتحول من جائحة عالمية إلى وباء بدول محددة التي لم تشهد انتشار التطعيم بشكل واسع، ما يجعلها تحتوي على العديد من الطفرات، كون كورونا فيروس أحادي الشفرة، كثير التحور، لرغبته في البقاء بجسم الإنسان ضعيف المناعة، ويحاول التكاثر عن طريق إحداث طفرات عديدة، والتصدي لها يكون عبر اللقاح، مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

عبدالهادي مصباح: الموجة الرابعة محتملة.. واللقاحات هي سبيل التحصين

كما أكد الدكتور عبد الهادي مصباح، أنه مع انتشار العدوى يسارع الفيروس لتطوير نفسه من أجل الاستمرار كغيره من الفيروسات، لذلك فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة رابعة مع استمرار تلك الأعداد من المصابين يوميا.

وأردف مصباح، أنه مع قرب تسجيل 3 ملايين مواطن للحصول على اللقاحات، يجب أن يحرص الجميع على تلقي التطعيم، حيث إنه حال الوصول لنسبة 70% من المجتمع تعتبر تلك هي المناعة المجتمعية اللازمة لمقاومة المرض، وهو ما سيحقق حماية المواطنين من العدوى.

ولفت إلى أن التطعيم يتصدى لطفرات الفيروس حتى الآن، وقادر على مواجهة التحور حال ظهور سلالة جديدة، فضلا عن كونه يساعد في خفض مضاعفة الأعراض، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.