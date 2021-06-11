وزيرة التخطيط: الحكومة منسق وليست الفاعل الرئيسي في رؤية «مصر 2030»

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية عندما تضع الخطط السنوية ومتوسطة المدى يكون هذا الأمر في إطار رؤية شاملة وجرى إطلاقها من الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2016 وهي رؤية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030».

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، أن هذه الرؤية تتوافق مع الـ17 هدفا الموجودين في «الأجندة الأممية»، وتتوافق مع أجندة «إفريقيا 2063»، مشيرةً إلى أنها رؤية طويلة المدى وجرى وضعها بشكل تشاركي، إذ شارك القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل شركاء التنمية، أما الحكومة فكانت منسقًا لهذه الرؤية وليست الفاعل الرئيس.

وتابعت وزيرة التخطيط: «نؤمن منذ وضع الرؤى طويلة المدى أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في وضع الرؤى طويلة المدى».