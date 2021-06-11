رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور ديو ماثوك دينج، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، اليوم.

واستهل «مدبولي» اللقاء بتوجيه التهنئة لوزير الاستثمار بجنوب السودان على توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، معربًا عن أمله في أن تسهم المذكرة فى تعزيز العلاقات المتنامية مع جمهورية جنوب السودان، خاصة في شقها الاستثماري.

مدبولي: الرئيس السيسي يتابع تطورات العلاقة مع جنوب السودان

وأضاف: «الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة حثيثة تطور العلاقات مع جنوب السودان، ويوجه دومًا ببذل كل الجهد لتطويرها، وتلبية مطالب الأشقاء في جنوب السودان، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين».

من جانبه، أعرب وزير الاستثمار الجنوب سوداني عن سعادته بالتعاون القائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيدًا بحرص الهيئة على التواصل الدائم مع وزارة الاستثمار فى جنوب السودان، ونقلها كل الخبرات الممكنة، من أجل مساعدة جنوب السودان على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو فى البلاد.

«مدبولي» يعرب عن اعتزازه بزيارته إلى جوبا

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى اللقاء، بالإعراب عن اعتزازه بالزيارات الثلاث التي أجراها إلى جوبا، متمنيًا لشعب جنوب السودان الاستقرار والتنمية.