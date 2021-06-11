التفاصيل الكاملة لموقع مصر الرقمية للتموين لإضافة الزوجة على البطاقات

في إطار التوجه نحو الرقمنة في الخدمات والمعاملات الحكومية، أطلقت وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين، عبر موقع مصر الرقمية للتموين، لإضافة الزوجة على بطاقات التموين، ضمن حزمة خدمات تم إطلاقها تخص بطاقات التموين.

تعرف على تفاصيل موقع مصر الرقمية للتموين لإضافة الزوجة على البطاقات

وعبر هذا الموقع، يستطيع المواطن صاحب البطاقة، رب الأسرة، إضافة الزوجة بشرط أن تكون الزوجة غير موضوعة على قواعد بيانات أي بطاقات تموينية أخرى، ويقوم باختيار أيقونة ضم أفراد أسرتي، ليقوم بالتسجيل على الموقع باستخدام رقم هاتفه وكلمة سر، وبعدها يبدأ خطوات الإضافة عن طريق كتابة اسم الزوجة كاملا، مع التعهد بمسئوليته عن صحة هذه البيانات، ثم يقوم بإدخال نسخة من بطاقة الرقم القومي للزوجة، وصورة من قسيمة الزواج.

توصيل بطاقات التموين للمنازل متاح بشروط

وكشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتحول الرقمي، في وقت سابق لـ«الوطن» أنه أصبح متاحًا الآن لأي مواطن، سجل طلب إصدار بطاقة تموينية عبر موقع مصر الرقمية، أن يطلب توصيل البطاقة بعد صدورها، للمنزل مقابل رسوم توصيل تدفع للبريد المصري، قدرها 23 جنيهًا ونصف.

موقف إضافة المواليد على بطاقات التموين

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبب وراء وقف إضافة المواليد على بطاقات التموين، بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتى أوقفت قرار الإضافة، وقصره فقط على الفئات الأكثر احتياجًا، التي يتراوح مرتباتها ما بين 1200 لـ1500 جنيه كراتب شهري، متوقعا أن يتم فتح باب إضافة المواليد للمواطنين جميعًا في الموازنة العامة بعد المقبلة، أي في موازنة العام المالي 2022\2023.