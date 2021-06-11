السعيد: صندوق مصر السيادي يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تنويع مصادر التمويل من أهم محاور تهيئة البيئة للقطاع الخاص، موضحًا أن مصر أنشأت أول صندوق سيادي مصري ليكون كيانا كبيرا يستطيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إذ يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت مستغلة أم غير مستغلة، حيث يستثمر في مجالات مختلفة، وتوجد 4 صناديق فرعية في مجال البنية التحتية والسكك الحديدية والخدمات المالية واللوجستية.

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية: «من ضمن إنجازات هذا الصندوق إنشاء أول مصنع بالشراكة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، إذ أن شراكة القطاع الخاص فيه تتجاوز 75%».

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الصندوق يطور مجمع التحرير من خلال القطاع الخاص وليس الحكومة، أي أن هدف الصندوق هو المزيد من مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في بعض المؤسسات المالية والتي كان اخرها الاستحواذ على أحد المؤسسات المصرفية من خلال كيان مالي كبير.

وأشارت إلى أن مصر تنعم باقتصاد متنوعة، لكن يجب زيادة الوزن النسبي للقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد، مثل قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن لها أولوية وبخاصة بعد جائحة كورونا.

وواصلت: «نعمل على تعزيز بيئة القطاع الخاص من خلال عدة محاور منها محور سوق العمل، ولدينا عدد كبير من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ولدينا أيضا منظومة للتدريب المهني والفني التي يجري تطويرها بشكل كبير جدا وستكون داعمة لعملية فرص عمل لائقة وهو ما يجري التركيز عليه في الإصلاح الهيكلي».

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي وهي الإصلاحات الهيكلية تمت بشراكة مع القطاع الخاص، إذ عبر عن كل التحديات التي واجتها بشأن الاستثمار في مصر.

وأردفت: «نسبة القطاع الخاص ستتزايد وفقا لما وضعناه من أهداف ومصر تشرف بأنها دولة إفريقية وتتكامل مع القارة الإفريقية إذ تمتلك مقومات بشرية كبيرة وموارد طبيعية كثيرة».