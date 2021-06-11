وزيرة التخطيط: نسعى لإنشاء منصة معلوماتية خاصة بالمنطقة الأفريقية

قالت وزيرة التجارة والصناعة، هالة السعيد، إن وجود تحالف للقطاع الخاص الأفريقي، أصبح ضروري ومهم، لذا تقوم وزارتي التخطيط والتجارة، بالتعاون مع هيئة الاستثمار لإطلاق منصة كاملة، يكون الهدف منها توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستثمار والتجارة في المنطقة، وذلك خلال حديثها بجلسة تعزيز القطاع الخاص في أفريقيا بعنوان «دور الحكومات والشركاء الإقليميين» بمنتدى رؤساء الاستثمار في أفريقيا، تحت عنوان «التكامل من أجل النمو».

وجاء ذلك ردا على اقترح شريف الجبلي، رئيس لجنة الشوؤن الأفريقية بمجلس النواب، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بإنشاء منصة لوضع آلية لربط القطاع الخاص في القارة الأفريقية ببعض.

وقال الجبلي، إن هذه المجموعة تعمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مطالبا بأن تكون إحدى توصيات منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا «التكامل من أجل النمو».

وناقشت أولى جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، دور الحكومات والشركاء الإقليميين في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد وإمكيلي مين، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، والسيد عبده فال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى بدولة السنغال.

وافتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.