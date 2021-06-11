«وايبا» عن منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية: مصر عودتنا على الدعم

قال فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «وايبا»، إن المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية يأتي في وقت حاسم، حيث فقدت الاستثمارات نحو نصف ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، موضحًا: «نحتاج إلى العودة لهذا النوع من المؤتمرات الدولية».

وأضاف «القرقاوي» خلال لقاء مع القناة الأولى: «مصر عودتنا تاريخيا على دعم القارة الإفريقية والإجماع على موضوع التنمية، ونجحت مصر في الكثير من ملفات التنمية، وبالتالي فإننا نحتاج إلى التعاون الإقليمي لزيادة حجم التعاون والتبادل ورفع مستوى كفاءة هذه الهيئات لتضطلع بدورها الأساسي في دعم اقتصادات الدول».

وتابع رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «وايبا»: «مصر شريك أساسي في جمعيتنا، ونحن معنيون بدعم الدول الأعضاء، وسنرى في المستقبل تغيرات مختلفة لمتطلبات المستثمرين، وعلينا أن نكون مستعدين بشكل دائم ومتجدد».

وواصل: «وضعنا نموذجا يسمى نموذج الاستعداد الدائم وأن تكون الدول مستعدة بشكل دائم للمتغيرات أمامها وهذا النموذج تطرحه دائما مصر، لأن الجاهزية جانب أساسي لرصد الاستثمارات القادمة، أما الفترة الحالية فهي في حاجة إلى نوع من الإيجابية والتركيز على المستقبل والتحديات التي نعيشها .. التفاؤل موجود، لكن العمل هو الأساس، كما يجب أن يتم رفع كفاءة الموظفين حتى يكونوا على قدر المسؤولية في مرحلة ما بعد كورونا والتعامل مع متطلبات سوق الاستثمار».