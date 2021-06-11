فهد القرقاوي: نثمن جهود مصر في دعم التنمية والاستثمار بأفريقيا

قال فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «وايبا»، إن المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية يمثل محطة جديدة في تاريخ مصر الحافل للمبادرات التي تبني جسور التعاون الشراكة من أجل التنمية بما يعود بالخير على شعوب القارة الأفريقية والعالم.

وأضاف «القرقاوي»، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة المنتدى تعد أحد أهم المبادرات العالمية التي تعزز الاستثمار المؤثر في التنمية المستدامة، وتأتي أهمية المنتدى بشكل خاص في إطار العمل على تعزيز جذب الاستثمار الأفريقي في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم والاتجاهات الجديدة في أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تسارعت بسبب جائحة كورونا.

تحقيق أهداف المنتدى الاستراتيجية

وأكد الدعم الكامل من الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار لتحقيق أهداف المنتدى الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الجمعية تأسست عام 1995 كمنظمة دولية غير حكومية لا تهدف للربح تحت رعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بهدف تعزيز التعاون بين هيئات ترويج الاستثمار وتزويدها بالمساعدة الفنية وبناء القدرات إلى جانب تشجيع التواصل وتبادل أفضل الممارسات في مجال تنمية وترويج الاستثمار.

وأوضح «القرقاوي»، أن المجلس الاستشاري للجمعية يضم أيضا عدد من أبرز المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وغرفة التجارة الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الداعمة.