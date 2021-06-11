إطلاق «الكتالوج الإلكتروني» الإثنين لتسويق المنتجات المصرية بالخارج

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن يوم الإثنين المقبل سيتم إطلاق «كتالوج إلكتروني» أعدته شركة «النصر للتصدير والاستيراد» في إطار إعادة هيكلتها حتى تكون نافذه مصر على العالم، «إحنا بنروح لـ16 مركزا حول العالم لنشر المنتجات المصرية التي من الممكن أن تباع هناك، ونعمل نشاطا للترويج وآخرا للتسويق والوساطة ونشاط لوجيستي».

وأضاف «توفيق» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، على فضائية «MBC مصر»، أن الكتالوج الإلكتروني هدفه التسويق من خلال الوكلاء والمراكز العالمية التي ستعمل على محاولة إيجاد وكلاء حول العالم، «لدينا وكلاء في 50 دولة حول العالم للترويج للمنتجات الصناعية».

وأوضح أن الكتالوج ستكون به دعوة لكافة الورش الصغيرة بأن تقوم بالتسجيل على الموقع ومن ثم البدء في رحلة العرض، «بنطمع في اشترك أي شركة ولو صغيرة أنها تتشجع وتسجل نفسها».

وأكد أن الوزارة ستكون مسؤولة عن أخذ المنتجات التي سيجري تصنيعها من أمام الورشة وإيصالها إلى المستورد في 50 دولة حول العالم، «بدأنا بـ6 مراكز قبل نهاية الصيف، 5 منهم شغالين وواحده في الصين بنتبعها، وبقيه الـ10 مراكز ستدخل حيز العمل خلال 6 أشهر».

وأشار إلى أن تطوير نادي غزل المحلة، سيتم من خلال تقسيم 42 فدانا، هي مساحة النادي، لـ3 مشروعات، أحدها تم الاهتمام فيه بنادي العاملين، وتطوير نادٍ خاص لعضوية 10 آلاف أسرة، وشركة كرة القدم التي تم تأسيسها منذ 4 أشهر، إلى جانب تطوير المصنع.