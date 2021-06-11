والدة الطفلة أيسل: الدكتور قال خلفوا غيرها عشان هتموت لما تكمل7 سنوات

استضاف الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، الطفلة أيسل المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، ووالدتها سالي سمير.

وقال الإعلامي أحمد فايق، إن «أيسل» تمثل نحو 1600 مصاب في مصر بهذا المرض، مشيرًا إلى أن حالتها تحتاج علاجا تبلغ تكلفته 4 ملايين جنيه سنويا حتى تستطيع أن تستعيد عافيتها، موجها التحية لأسرتها على الصمود ومواجهة الظروف الصعبة وتقبل القدر والصعاب التي تواجهها.

وأوضحت والدة الطفلة، أنها كانت تمشي جيدا عندما كان عمرها سنة ونصف، لكنها لم تعد قادرة على المشي: «ذهبنا إلى طبيب وتدهورت الحالة بعدها بـ3 أشهر، وعرضناها على طبيب عظام وكان يعتقد أنها مصابة بخلع في الحوض، ولم يكن ذلك صحيحا، فحولنا إلى طبيب مخ وأعصاب، وكان تشخيص المرض أنه مرض ضمور العضلات الشوكي من النوع الثالث».

وأشارت إلى أن أول طبيب شخص حالتها قال لها إن ابنتها لن تشفى: «قال لنا متحاولوش معاها لأنه مرض ملوش علاج، وحاولوا تجيبوا طفلة غيرها عشان تتعايشوا لأنها هتموت لما تتم 7 سنوات، لكنها عايشة دلوقتي وعمرها 8 سنوات».

وواصلت: «دخلنا في رحلة العلاج وغيرنا الطبيب، والعلاج في مصر طبيعي ومائي وبعض الفيتامينات والمفروض إنها تتحرك كتير ومن وقتها لحد النهاردة ماشيين على العلاج ده، وفي عام 2015 عرفنا التشخيص، ونزل أول دوا بالحقن للنخاع الشوكي، أما آخر دواء سعره 4 ملايين جنيه ونتائجه متميزة بنسبة 90%، وشراب مش حقن».