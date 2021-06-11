مدرسه الضبعه النووية.. طرق وشروط التقديم

مدرسه الضبعه النووية، من أكثر المدارس التي يحرص الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية، الالتحاق بها، منذ افتتاحها من 4 سنوات، ويقبل عليها جميع أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، من مختلف المحافظات، وتقبل عدد محدود سنويا من الطلاب لا يتجاوز 65 طالبا، بعد المرور بمرحلة التقديم، والاختيار.

وتعد مدرسة الضبعة النووية من أصعب المدارس، في الاختبارات، وتنتقي أبرز الطلاب، من حيث المجموع، والثقافة، والهيئة، والذكاء، والتمتع بصحة جيدة، مع اجتياز جميع الاختبارات، التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، من خلال عدة مراحل.

مدرسه الضبعة النووية.. الشروط ومراحل التقديم

يرغب العديد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية التقديم في مدرسة الضبعة النووية، وتنشر «الوطن» الشروط العامة ومراحل التقديم للمدرسة، وهي:

- التقديم للطلبة الذكور فقط.

- الحصول على 90% فيما أكثر في الشهادة الإعدادية.

- التفوق في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

- يجرى الإعلان عن الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، على موقع وزارة التربية والتعليم، للتقديم في المدرسة النووية.

- يتاح التقديم عبر موقع الوزارة، أو من خلال مديريات التربية والتعليم، التابعة لها، ويجرى تجميع الطلبات من خلال لجان متخصصة ويتم فحصها.

- تعلن وزارة التربية والتعليم الكشوفات لجميع الطلاب المستوفين للشروط.

- تحديد اختبارات تبدأ باختبار سمات وقدرات على الكمبيوتر.

- يجرى تحديد موعد للناجحين للخضوع لكشف طبي.

- إجراء اختبارات نفسية للطلاب.

- إجراء كشف هيئة للطلاب.

- يعلن عن النتيجة النهائية للاختبارات، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بمطروح، وموقع المدرسة.

مدرسة الضبعة النووية

تعمل مدرسة الضبعة النووية الثانوية بنظام خمس سنوات، وتضمن مدرسة متكاملة، بها مباني تعليمية وفندقية، مخصصة لإقامة الطلبة، والمعلمين بها، وتوفر المدرسة أتوبيسات لنقل الطلبة للإسكندرية وبعض المحافظات، نهاية كل أسبوع خلال الدراسة، لقضاء إجازة مع الأسرة، ويقيم الطلاب في الفنادق، مع توفير الوجبات الشاملة لهم، والدراسة «نظري وعملي، في الورش، والمعامل»، وتضم أقسام الكهرباء والإلكترونيات، والميكانيكا، وتعليم الابتكار، للطلاب مع وجود جانب رياضي، من خلال توفير ملعب قانوني، وصالات ألعاب رياضية، ونظام تأمين للمدرسة، وإشراف ومتابعة من مديرية التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.