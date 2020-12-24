طلاب مدرسة الضبعة النووية يطورون جهاز طباعة ثلاثى الأبعاد

تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مدرسة الضبعة النووية بحضور المهندس نبيل نجيب، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمطروح، ومحمد عوض الله مدير المدرسة.

بدأ "سلامة" زيارته، اليوم، بمتابعة فندق إقامة الطلاب بالمدرسة، متابعا سير العمل في المطبخ خلال إعداد وجبات الإفطار وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلي تأكده من جودة وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية.

وفي أجواء أسرية تناول "سلامة" الإفطار مع طلاب المدرسة وتبادل معهم أطراف الحديث حول جودة وكمية الوجبات الغذائية ومدي كفايتها لهم، كما شهد طابور الصباح بالمدرسة النووية متابعا برنامج الإذاعة المدرسية، وألقى كلمة عبر أثير إذاعة المدرسة طالبهم فيها بالتحلي بالجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم لتحقيق طموحاتهم العلمية، مؤكداً أن مصر تعقد عليهم آمال كبيرة لأنهم يعدون ثروة علمية قومية لتحقيق النهضة العلمية المأمولة في المستقبل بسواعدهم القوية وعقولهم الواعية وقلوبهم العاشقة لوطننا الغالي مصر.

وتفقد "سلامة" الفصول الدراسية من الداخل والمعامل العلمية والإلكترونية وورش الميكانيكيا واللحام والكهرباء رصد خلالها تفعيل التدريبات العملية، بالإضافة إلي شرح حصة إلكترونيات تابع خلالها تطوير طلاب القسم لجهاز طباعة ثلاثي الأبعاد، بالإضافة لرصد الإجراءات العملية الخاصة بمشروع رأس المال في ورشة اللحام بإشراف معلمي قسم الميكانيكا ومشاركة الطلاب مشيدا بالجهود المبذولة.

وعقد إجتماعاً مع مسئولي المدرسة النووية أوضح خلالها عدة ملاحظات بشأن تحسين مستوي نظافة المدرسة وفندق الإقامة وتجهيز المعامل قبل بداية الحصص الدراسية والعملية بوقت كاف وتفعيل الأنشطة المدرسية وتكريم الطلاب المتميزين فيها.