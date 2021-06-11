صبحي يهنيء لاعبي منتخب الخماسي الحديث على التأهل لنهائي بطولة العالم

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، وللاعبي المنتخب على التأهل إلى نهائي منافسات فردي الرجال، ضمن بطولة العالم للخماسي الحديث، التي تستضيفها مصر في الفترة 8-14 يونيو الجاري، بمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة من 50 دولة.

تأهل الجندي وحامد ومهند وأشرف لنهائي منافسات الرجال

كان اللاعبون أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طارق وأحمد أشرف، قد تأهلوا لنهائي منافسات الرجال لبطولة العالم المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، ومن المقرر انطلاق نهائي البطولة على مستوى فردي الرجال بعد غد الأحد.

وقد أشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز للاعبين المشاركين ببطولة العالم للكبار للخماسي الحديث، متمنيا لهم كل التوفيق والفوز بالبطولة والتأهل، كما أثنى على كافة التجهيزات والاستعدادات المتعلقة بتنظيم البطولة الهامة في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو.

من جانبه، أكد المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسى الحديث، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، على تفوق لاعبي مصر وتميز مستواهم بالبطولة الأمر الذي يبعث التفاؤل في تحقيق الفوز بها، وتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو بالحد الأقصى المسموح به وهو 4 لاعبين بواقع لاعبتن ولاعبتان، وذلك بعد أن حجز المنتخب مقعدين للاعبة هايدي عادل وشريف نظير، بعد حصولهما على ذهبية البطولة الأفريقية.

ولفت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إلى المتابعة اللحظية لكل التجهيزات والاستعدادات بالملاعب والصالات المخصصة لاستضافة المنافسات بهيئة استاد القاهرة الدولي، وكذا منافسات «بطولة العالم لليزر-رن» التي تقام على هامش بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث، مشيرا إلى إشادة الوفود بتنظيم مصر للبطولة، وحسن الاستقبال والإقامة، وتوفير كافة احتياجاتهم، بجانب تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع اللاعبين والوفود من انتشار فيروس كورونا.