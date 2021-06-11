إشادات دولية بتنظيم مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث

أكد المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، أنه تلقى إشادات من الوفود الأجنبية المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث بإجراءات البطولة، كاشفا عن أن التنظيم يسير حتى الآن على ما يرام ولا يوجد أي أخطاء.

وأشار إلى أنه على تواصل دائم مع رؤساء البعثات المشاركة لمتابعة أي استفسارات وردود أفعالهم التي جاءت جميعها إيجابية، وكذلك كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، الذي قام بزيارة الأهرامات ومتحف الحضارات، خاصة أنه يحرص في كل زيارة له لمصر على التعرف على شيء جديد عن حضارة مصر.

العريان : لاعبو مصر قدمو مستويات قوية ونتواجد على منصة التتويج

وعن مستويات اللاعبين المصريين في البطولة حتى الآن، قال «العريان»، إنه منذ عام 2016 في جميع بطولات العالم بجميع المراحل السنية، دائما ما يقدم لاعبو مصر مستويات قوية، ونتواجد على منصة التتويج ولو على الأقل لمرة واحدة في البطولة، وهذا ما نطمح له في هذه البطولة، خاصة أنها مؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وأشار إلى أن المنتخب استعد جيدا بمعسكرات إعداد قوية في مصر وتم توفير كل الإمكانيات له، كاشفا عن أن عدة منتخبات مثل الصين وكوريا وأمريكا وبيلاروسيا أجرت معسكرا في مصر قبل البطولة، وأشادات بأماكن التدريبات وإجراءات المعسكر.

وتوقع شريف العريان حصول مصر على ميدالية في فردي الرجال، كما توقع أيضا أن فريق منتخب مصر في منافسات الزوحي المختلط سينافس بشكل قوي على ميدالية في بطولة العالم.

وشهدت منافسات اليوم تأهل رباعي المنتخب الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طارق وأحمد أشرف إلى نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث، والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول 3 مراكز وبطولة العالم لليزر- رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

وتواجد أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طارق وأحمد أشرف ضمن قائمة الـ36 لاعبا المتأهلين للنهائي الذي يقام الأحد المقبل، والمؤهل لأولمبياد طوكيو مباشرة لأول 3 مراكز.

وتصدر أحمد الجندي ترتيب تصفيات نصف النهائي في المركز الأول، برصيد 1103 نقطة، وجاء إسلام حامد في المركز 16 برصيد 1080 نقطة، واحتل مهند طارق المركز 18 برصيد 1079 نقطة، بينما احتل أحمد أشرف المركز 34 برصيد 1093 نقطة.

بينما تخوض هايدي عادل منافسات نهائي فردي سيدات غدا السبت.