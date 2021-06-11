طرق وخطوات الاستعلام عن فتوى شرعية من دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية واحدة من أهم الطرق الشرعية للحصول على الفتوى الشرعية والدينية، بعيدًا عن التطرف والمغالاة، وهي تتيح للجمهور إرسال كل ما يتعلق بأمور الدين إلكترونيا والرد عليها في أسرع وقت، من خلال الكتاب والسنة المؤكدة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، نقدم طرق وخطوات الاستعلام عن فتوى من دار الإفتاء المصرية، وذلك في السطور التالية..

خطوات الاستعلام عن فتوى شرعية من دار الإفتاء

تتيح دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، إمكانية إرسال سؤال شرعي، والرد عليه خلال 24 ساعة عبر البريد الإلكتروني أو الاستعلام من خلال رقم السؤال، وهي خطوات سهلة وبسيطة، كالآتي:

الدخول على موقع دار الإفتاء المصرية والضغط على كلمة الإفتاء أو الدخول بشكل مباشر من هنــــا.

الضغط على أيقونة طلب فتوى.

ومن خلال هذه الخدمة يمكنك إرسال سؤالك والحصول على إجابته عن طريق الخطوات التالية:

- اختار الموضوع الذي تتبعه الفتوى مثل: (معاملات مالية، عبادات،مجتمع..).

- سيطلب منك تسجيل البريد الإلكتروني إن وجد.

- اكتب سؤالك بوضوح، على أن يكون سؤالا واحدا.

- اضغط على زر الإرسال ثم احتفظ بالرقم الذي يظهر أمامك.

- إذا سجّلت بريدك الإلكتروني، فستصلك الإجابة خلال 24 ساعة على البريد الإلكتروني، أو يمكنك العودة إلى الصفحة السابقة والضغط على أيقونة «الاستعلام عن فتوى» وإدخال رقم الفتوى للحصول على الإجابة.

وتعمل هذه الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى بلوغ الحد الأقصى المسموح به من الأسئلة وذلك في أيام العمل الرسمية

الاتصال الهاتفي

ويمكنك طلب الفتوى بشكل أسرع من خلال الاتصال بالخط الساخن على رقم 107.

فيس بوك

وتخصص الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو مباشر «لايف» ويمكن ترك الأسئلة في التعليقات وسيرد عليك أحد شيوخ الأزهر خلال أقرب وقت.