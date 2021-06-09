الإفتاء: زواج الرجل بأخرى ليس من شروطه إبلاغ الأولى «فيديو»

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال مفاده ما حكم زواج الرجل بزوجة ثانية، دون علم زوجته الأولى؟، وهو السؤال الذي يثير الكثير من الجدل بين الحين والآخر، وجاء رد الإفتاء من خلال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بتقسيم إجابة هذا السؤال إلى شقين.

وقال شلبي، إن هذا السؤال به شقان، الأول يتعلق بحكم الزواج بزوجة ثانية فى حد ذاته، وهل هو صحيح من عدمه، والشق الثانى عن فعلة الزوج نفسه، وتعمده إخفاء زواجه عن زوجته الأولى.

الزواج صحيح

واضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنّ الزواج من زوجة ثانية طالما توافرت فيه شروط وأركان الزواج فهو جائز ولا شىء فيه، وعلم الزوجة الأولى بالزواج الثاني ليس من شروط الزواج ولا أركانه، وبالتالى فهنا الزواج صحيح.

وعن الشق الثاني، فيما يتعلق بالزواج الثاني، أوضح شلبي أنّ عدم إخبار الزوجة الأولى فعل خطأ، لأنه أهدر حقا من حقوقها، حيث إنه لو تضررت الزوجة من زواجه الثاني فلها ألا تستمر معه، وهو بإخفائه لزواجه الثاني ضيع هذا الحق.

تصرف الزوج خاطئ

واستكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إجابته قائلًا: «عدم اخبار الزوجة الأولى قطعا سيقصر الزوج معها فى حقوقها، حيث يتغيب عن المنزل لأيام، ويبيت لدى زوجته الأخرى»، مؤكدًا أن الزواج صحيح وتصرف الزوج خاطئ.

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جدل حول قانون الأحوال الشخصية بشأن الزواج الثاني

وكانت الفترة الماضية، شهدت جدلًا واسعًا حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، بسبب المادة التي تقترح حبس الزوج وتغريمه حال زواجه على زوجته دون علمها، وانقسمت الآراء بين مؤيدين للحبس، ومعارضين له باعتباره لم يرتكب جرما يستوجب العقاب؛ نظرا لأن التعدد جائز في الشريعة الإسلامية بنص قرآني.