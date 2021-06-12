اليوم بدء شهر ذي القعدة.. وهذا موعد عيد الأضحى 2021 في مصر

يبدأ اليوم رسميا شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، بناء على ما أعلنته دار الإفتاء المصرية، وبحسب الحسابات الفلكية فإن عدة شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا، 30 يوما، وينتهي يوم 10 يوليو 2021، وبناء عليه من المقرر أن يتم يوم 29 من ذي القعدة لعام 1442 هجريا الموافق 9 يوليو 2021 تحديد موعد عيد الأضحى 2021 في مصر.

موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

وطبقا للتقويم الهجري يتوقف تحديد موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، على تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، التي تقوم بها الهيئات الشرعية في الدول الإسلامية يوم 29 من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا الموافق يوم الجمعة 9 يوليو 2021، وتنتظر دار الافتاء المصرية، بيان المحكمة العليا السعودية، للإعلان عن غرة شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، وبالتالي تحديد موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، حيث يرتبط موعد عيد الأضحى 2021 في مصر مع أداء شعيرة الحج وتحديد وقفة عرفات، وهو العيد الوحيد الذي يتوافق فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على يوم واحد، عكس عيد الفطر الذي تختلف فيه رؤية الهلال مع تحديد موعد العيد من بلد لأخرى.

موعد وقفة عرفات 2021

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن وقفة عرفات لعام 2021 ستكون يوم الاثنين الموافق 9 ذي الحجة لعام 1442 هجريا، و19 يوليو 2021، فيما يكون أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر، يوم الثلاثاء الموافق 10 ذي الحجة لعام 1442 هجريا و20 يوليو 2021.

إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر

ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى في مصر، بحسب الإجراءات الحكومية المتبعة سابقا، 5 أيام بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، تبدأ اعتبارا من 19 يوليو 2021.