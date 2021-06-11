موعد عيد الأضحى 2021 في مصر.. البحوث الفلكية يجيب

كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد سيكون 20 من شهر يوليو المقبل 2021، لافتا إلى أن التحديد الرسمي والإعلان يكون بعد إعلان المملكة العربية السعودية الموعد وذلك لارتباط الموعد بمناسك الحج الأعظم ووقفة عرفات، موضحا أن المعهد يستطلع دوما موعد الشهور ورؤية الأهلة في إطار دوره العلمي والبحثي.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر يتحدد بعد استطلاع رؤية هلال شهر ذو الحجة 1442 هجريا، و2021 ميلاديا، والموافق 29 من شهر ذو القعدة، والذي سيكون غدا السبت أول أيامه، وذلك بعد استطلاع هلاله أمس، مشيرا إلى أن الحسابات الفلكية أوضحت أن 19 يوليو المقبل وقفة عرفات 2021، وأن 20 يوليو سيكون أول أيام عيد الأضحى 2021 في مصر.

وعن تحديد موعد عيد الأضحى 2021 في مصر أو موعد عيد الفطر، وكيفية استطلاع الرؤية، أوضح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك تنسيق يتم بين اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية واللجان العلمية بالمعهد، وذلك لاستطلاع الأهلة، مشيرا إلى أن هناك عدد من الاشتراطات، أبرزها هو أن يكون مكان الاستطلاع بعيد عن العمران والأضواء والمصانع وآبار البترول، وبالقرب من المناطق الحدودية المرتفعة.

وعن الموعد، أشار إلى أنه يكون وقت غروب شمس يوم 29 من الشهر العربي سواء كان شهر ذو القعدة لرؤية هلال ذو الحجة، أو شهر شعبان لرؤية هلال شهر رمضان أو 29 من شهر رمضان لرؤية هلال عيد الفطر المبارك، موضحا أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يمتلك الإمكانيات العلمية والبشرية التي تؤهلها لرصد جميع الظواهر الفلكية وغيرها من الظواهر المتعلقة بالنجوم والكواكب وغيرها.