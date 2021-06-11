افتتاح معرض «في ضيافة إمبان» لطلاب «فنون جميلة» جامعة حلوان

في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار، برفع الوعي السياحي والأثري لدى جموع الشعب المصري وتنمية الدور التعليمي والمجتمعي للمواقع الأثرية والمتاحف، افتتح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، معرضًا للأعمال الفنية لطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت عنوان «في ضيافة إمبان» وذلك بحديقة قصر البارون إمبان.

حضر الافتتاح الإعلامي شريف مدكور، ولفيف من أساتذة الكلية والأثريين، حيث تم عرض عدد من اللوحات الفنية التي تتناول وتبرز العناصر المعمارية والفنية لقصر البارون المستوحى من طراز العمارة الهندسية.

وقالت بسمة سليم مدير عام القصر، إن المعرض يضم عدد 88 لوحة بخامات متنوعة لطلاب كل من الفرق الثانية والثالثة والرابعة بقسم الجرافيك، وسوف يستمر المعرض حتى 20 يونيو 2021، بقاعة العرض المؤقت بقصر البارون إمبان.