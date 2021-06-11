دبلوماسي سابق: الاستثمارات السعودية في مصر 7 مليارات دولار

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس العلاقات القوية بين مصر والمملكة، مشيرا إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر تميزت العلاقات بين البلدين بالتعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأضاف «عبد الحكم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أن هناك تعاون وتنسيق وتشاور مستمر بين الرئيس السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة للغاية، والجميع يتذكرون الدعم الاقتصادي الذي قدمته السعودية إلى مصر في أعقاب ثورة 2013، ويوجد تعاون متميز في كافة المجالات، والاستثمارات السعودية في مصر تصل إلى 7 مليارات دولار، وحجم التبادل التجاري بينهما كبير، وتأتي السعودية في مقدمة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأشار إلى أن المملكة كانت في مقدمة الدول التي دعمت وأيدت ثورة 30 يونيو عام 2013، ودعمت الاقتصاد المصري عقب الثورة، إضافة إلى وجود تعاون عسكري متميز بين البلدين وتوجد مناورات مشتركة بينهما، إضافة إلى وجود جالية مصرية كبيرة في السعودية تحظى باهتمام وتقدير السلطات في المملكة نظرا لدورها المتميز في عملية التنمية بالسعودية.

ولفت إلى أن السعودية ومصر هما رمانة الميزان في المنطقة، ولا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار دونهما، مشيرا إلى الجهود المتميزة والمستمرة من الرئيس السيسي لتحقيق التضامن العربي، وحرص الرئيس على الأمن القومي العربي، ولذلك أكد أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري.