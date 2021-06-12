مدير قصر العيني: إعطاء لقاحات كورونا للأطفال قيد التجربة في الصين

كشف الدكتور عمر الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، التابع لجامعة القاهرة، أن دولة الصين بدأت حاليا إجراء التجارب السريرية لـ تطعيم الأطفال بلقاح كورونا كوفيد 19، بداية من عمر 3 سنوات، لافتا إلى أن هناك دراسات تشير إلى أن كل الشركات تطعم الأعمار من 11 عاما إلى 18 عاما، نظرا لكونهم مصدرا للعدوى ونقل فيروس كورونا إلى كبار السن لاحتكاكهم الكثير ومخالطتهم للجميع.

تطعميات لقاحات كورونا في مصر تمنح لمن فوق الـ 18 عاما

وأشار «الحديدي»، إلى أنه بدءا من العام المقبل ستبدأ شركات «موديرنا فايزر»، في التطعيمات والصين أيضا بعد انتهاء التجارب.

وأوضح مدير قصر العيني الفرنساوي التابع لجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن التجارب تجرى حاليا بمنح الأطفال جرعات أقل من جرعات الكبار نظرا للأعراض، ولمعرفة اللقاح الأنسب للجميع، مشيرا إلى أن التطعيم بمراحل مبكرة يسهم كشف أي أعراض جانبية خطيرة قد تظهر .

لا يمكن البدء في تطعيمات الأطفال بلقاح كورونا حاليا إلا بعد موافقة الصحة العالمية

وبشأن التطعيمات في مصر للأطفال، أوضح مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لجامعة القاهرة، أنه لا يمكن البدء في تطعيمات الأطفال حاليا إلا بعد الموافقة والإجازة العالمية له من منظمة الصحة العالمية، وكذلك ظهور جميع النتائج والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات أو نتائج سلبية على صحة الأطفال، موضحا أنه لا يمكن البدء حتى معرفة نتائج الدراسات، مشيرا إلى أن مصر تجري حاليا تطعيمات كورونا من فوق الـ 18 عاما، ولا يمكن البدء في تطعيم الأطفال حتى الانتهاء من التجارب والتأكد من مأمونيتها.

وناشد مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لجامعة القاهرة، المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وكذلك الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة للمناعة.