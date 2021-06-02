عاجل.. «صحة النواب» تحدد شروط منح لقاحات كورونا للأطفال والحوامل بمصر

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إنّه من الصعب تطعيم الأطفال في مصر بلقاح فيروس كورونا دون إجراء التجارب السريرية عليه، معلقا على إعلان هيئة الصحة بدبي، فتح باب تسجيل مواعيد تطعيم الأطفال من الفئة العمرية بين 12 و15 عاما، ضد فيروس كورونا، بأنّ هذا الإجراء من الصعب تطبيقه في مصر دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وفي مقدمتها تقديم أسترازينيكا وسينوفارم باعتبارهما الشركتين المسؤولتين عن إنتاج اللقاح، ما يفيد بإجراء تجارب سريرية على الأطفال تفيد بإمكانية حصولهم على اللقاح، وإخطار هيئة الدواء المصرية بذلك لمراجعة الأمر بكامله مع وزارة الصحة.

وتابع حاتم لـ«الوطن»: «دون ذلك لا يمكن حصول الأطفال الأقل من 18 عاما على لقاح كورونا»، موضحا أنّ دبي لجات إلى تطعيم أطفالها لوجود مقر إقليمي لشركة فايزر العالمية للدواء لديها، وبالتالى كان متاحا إجراء عدد من التجارب السريرية التي أفادت بإمكانية حصول الأطفال على اللقاح.

وأوضح أنّ هناك أبحاث أجرتها شركتي فايزر وموديرنا وأبلغت بها منظمة الدواء الأمريكية، تفيد بإمكانية حصول الأم الحامل على لقاح كورونا بعد تخطي الشهر الثالث من الحمل، وذلك لضمان أمن وسلامة الأم والجنين، وهو أمر مستحدث أيضا.

واستطرد قائلا: «ملتزمون بقائمة الممنوعات والمحظورات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن الفئات التي لا يجوز لها الحصول على لقاح كورونا».

وحددت وزارة الصحة الممنوعون من تناول اللقاح، وهم الأطفال الذين يبلغون أقل من 18 عامًا، والسيدات الحوامل والمرضعات عمر الطفل أقل من 6 شهور، أو من تخطط للحمل خلال 3 أشهر المقبلة، ومن لديهم أي أعراض لأمراض تنفسية، وكذلك من لديهم تاريخ إصابة بـ«كوفيد 19» شديد أدى إلى الدخول للمستشفى، وحال الإصابة الخفيفة بالفيروس أو دون أعراض الانتظار لمدة 3 شهور من تاريخ الإصابة، حتى يكون بالإمكان أخذ التطعيم.