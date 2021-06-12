جدعنة تهون المرض والغربة.. المصريون في روسيا ساعدوا «عبدالرحمن» وطمأنوا أهله

دائما تظهر شهامة وجدعنة المصريين في الغربة، ويضربون أروع الأمثلة في الجدعنة، حينما يقفون إلى جوار بعضهم البعض في الأزمات، التي يمرون بها خارج حدود الوطن، وهو ما حدث مع الشاب عبد الرحمن محمد الحداد، ابن مدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، الذي يدرس في روسيا، بعدما تعرض لوعكة صحية، إذ أن عشرات المصريين أرادوا الاطمئنان عليه، وطمأنة ذويه بعدما لم يستطع الرد على هاتفه، فبات الجميع قلقا عليه.

منشور متداول على مجموعات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مرفق به صورة الشاب عبد الرحمن محمد فريس الحداد، ومعه بعض الكلمات التي تفيد احتياجه للمساعدة بعدما تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها لأحد مستشفيات روسيا، ما سبّب حالة الخوف والهلع لدى أهله وأصدقائه المقيمين في بلطيم.

«عبدالرحمن محمد فريس الحداد، من بلطيم بيدرس في روسيا وتعب واتحجز وآخر المستجدات عنه أنه حالته الصحية صعبة جدا ودخل العمليات، مفيش معاه رفيق للأسف، لو أي حد بالقرب من موسكو يطمنا عنه لأن والدته منهارة جدا»، تلك كانت الرسالة التي أظهرت شهامة المصريين في روسيا، حيث تواصل العشرات من المقيمين هناك مع إدارة المستشفى للاطمئنان على «عبد الرحمن».

وعلق العشرات من المصريين على المنشورات المتداولة على جروبات «فيس بوك» إذ قال كريم عبد السلام: «كلمت المستشفى، وهو بحالة مستقرة، أخدوا منه تحاليل وعملوا أشعات ومفيش عمليات اتعملتله لحد الآن، هيتعرض على استشاري الباطني بكرة، يشوفه ويشخصه ويعمل اللازم وأنا هكلم الدكتور بكرة أعرف منه الحالة بالظبط وإيه اللي هيعملوه، بس الحمد لله هو بخير وحالته كويسة طمنوا أهله».

فيما أكد محمد سلامة، طالب من أبناء كفر الشيخ يدرس في روسيا، لـ«الوطن»، استقرار حالة الطالب «عبد الرحمن»، مؤكدا أنه أجرى جراحة لاستئصال الزائدة الدودية، «الحمد لله الموضوع طبيعي جدا مفيش فيه أي مشاكل، التهاب طبيعي جدا في الزائدة مع ارتفاع في درجة الحرارة، وتم استئصال الزائدة بالفعل، لكن المشكلة إنه مفيش تواصل مباشر بيننا وبين المريض نفسه بسبب القوانين الصارمة في المستشفيات بعدم زيارة أي مريض في ظروف فيروس كورونا، لكن الآن هو بصحة جيدة، ولا داعي للقلق»، ثم نشر عدة تعليقات هو والعشرات من المصريين المقيمين في روسيا، لطمأنة ذويه على حالته الصحية.