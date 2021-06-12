اختراق بيانات شركة «ماكدونالدز» في كوريا الجنوبية وتايوان

قالت شركة ماكدونالدز إنها تعرضت لهجمات إلكترونية لخرق البيانات في كوريا الجنوبية وتايوان، ونقلت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أن الاختراق كشف بعض معلومات العملاء والموظفين.

واستعانت الشركة بمستشارين خارجيين للتحقيق في نشاط غير مصرح به على نظام أمان داخلي، حيث اكتشف المحققون خرق البيانات في أسواق معينة، حسبما نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

ويعد الاختراق هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي يشنها مجرمو الإنترنت على الشركات العالمية، وجاء الحادث في أعقاب عمليتي اختراق، استهدفتا شركتي كولونيال لخطوط النفط على الساحل الشرقي الأمريكي، وسكريبس هيلث في سان دييغو بكاليفورنيا، مما أثار قلقا من قدرة مخططات الابتزاز هذه على إعاقة الاقتصاد وتعطيل حياة الناس اليومية.