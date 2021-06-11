خصصت مديريتي التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظتي القاهرة والجيزة، روابط معينة لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 فور ظهورها، وذلك عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح واعتماد النتيجة رسميًا من قبل المحافظة، وأوضحت المديريتان أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 هي التي يتم على أساسها التنسيق للمرحلة العليا، وذلك طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، وأشارتا إلى أن الدرجة العظمى للنتيجة هي 280 درجة في جميع المواد التي تضاف لمجموع الطالب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 فور ظهورها لطلاب محافظة القاهرة من هنا

وكشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 فور ظهورها، خلال الأسبوع المقبل على بوابة المديرية، موضحًا أنه سيتم إعلان النتيجة بجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والجبر والإحصاء والهندسة ومواد الدراسات الاجتماعية والعلوم.

وأضاف «المصدر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 فور ظهورها ستتاح للطلاب بعد اعتمادها من قبل المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم عقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 فور ظهورها لطلاب محافظة الجيزة من هنا

من جانبه كشف مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 فور ظهورها، موضحاً أنه سيتم إعلان النتيجة قريباً، وأشار إلى أن الامتحانات عقدت وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتهوية جميع اللجان الامتحانية.

وأضاف «الجيار»، أنه لم يتم رصد أي مشكلات واجهت الطلاب وذلك وفق متابعة غرفة العمليات المركزية التي تم تخصيصها في المديرية لمتابعة سير الامتحانات في جميع مدارس المرحلة الإعدادية والتأكد من عدم وجود أي معوقات واجهت الطلاب.