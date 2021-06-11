وزارة التربية والتعليم.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 تعلنها مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع المحافظات، موضحة أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت على مستوى كل مديرية وورقيًا ومنفصلة، مؤكدة أن الامتحانات سارت بشكل منتظم في المدريات، في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والهندسة والجبر والإحصاء والعلوم والدراسات الاجتماعية، لافتة إلى أن الامتحانات عقدت بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، ومدارس المرحلة الإعدادية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، كمنع تداول الأدوات المدرسية بين الطلاب في اللجان الامتحانية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وزارة التربية والتعليم: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 على مواقع المديريات

وفي سياق متصل؛ قالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن وزارة التربية والتعليم تابعت عقد امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، موضحة أن الامتحانات عقدت وسط إجراءات وقائية صارمة لمواجهة كورونا، والحفاظ على سلامة المعلمين والطلاب، وأنه لم يتم رصد أي مشكلات في عقد الامتحانات.

وأضافت المديرية، أن الوزارة وفرت الدعم في سبيل عقد الامتحانات، وأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، سيتم إعلانها على نتيجة الامتحانات على بوابتها الإلكترونية من هنـــا، والتنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة مراجعة درجات الطلاب جيدًا قبل إرسالها، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية في جميع كنترولات التصحيح.

وزارة التربية والتعليم: نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 للفصل الدراسي الثاني يتم التنسيق على أساسها

من جانبها؛ كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 سيتم توفيرها على بوابتها الإلكترونية، من خلال هذا الرابط، موضحة أنه تم التنسيق مع الإدارات التعليمية، للوقوف على سير أعمال رصد الدرجات والتأكد من عدم وجود أي مشكلات.

وأكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتصحيح، وأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 ستعلن من قبل المديرية قريبًا.