وليد فواز يتذكر يوسف شعبان بمشهد من ملوك الجدعنه: الله يرحمك «فيديو»

نشر الفنان وليد فواز، عبر حسابه على «فيس بوك» فيديو من كواليس إحدى المشاهد التي جمعته بالفنان الراحل يوسف شعبان، وعلق عليه قائلا «الله يرحمك يا أستاذ يوسف».

وجسد الفنان الراحل يوسف شعبان خلال المسلسل دور «عم حكم» وهو رجل عجوز في الحارة الشعبية التي يعيش فيها كل من «سرية وسفينة» ووالدة الأول «عطية» التي تلعب دورها الفنانة دلال عبد العزيز، بالإضافة إلى ياسمين رئيس «فاتن» ورانيا يوسف «نجلاء».

ويمتلك «عم حكم» ورشة صغيرة وكان بمثابة الأب لـ«سفينة» و«سرية»، اللذين تركا لديه حقيبة بها ألماظ، وعند ذهابهما لاسترجاع تلك الحقيبة في وقت متأخر من الليل فوجئا بوجود «عم حكم» وهو مصاب بشده إثر طعنة في البطن، قبل أن يلفظ أنفاسه بين أيديهما، ويتم القبض عليهما بتهمة قتله.

وقد حقق مشهد وفاة الفنان يوسف شعبان خلال احداث المسلسل أعلى نسبة مشاهده على «يوتيوب».

مسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار من ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث المسلسل، حول شابين أصدقاء من حاره شعبية ويحاول رجل أعمال كبير التفريق بينهم للحصول على «شنطة ألماظ» أمانة لديهم من أحد أصدقائهم وتتوالى الأحداث.