ترددات جديدة للمحمول وارتفاع سرعة الإنترنت.. 18 إنجازا للاتصالات في 7 سنوات

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل الإنجازات التي تحققت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في السبع سنوات الماضية، مشددا على أن قطاع الاتصالات شهد نقلة على أكثر من محور.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، وجاءت تصريحات الوزير كالتالي:

1- تقدمت مصر في تصنيف سرعة الإنترنت على مستوى أفريقيا من المركز الـ40 إلى المركز الرابع، أو الخامس.

2 - تقدمت مصر في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت، التي ارتفعت من 5.6 ميجابت/ ثانية إلى 40 ميجابت/ ثانية.

3 - بالنسبة لخدمات المحمول، أتاحت الدولة ترددات قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار، خلال آخر سبع سنوات.

4 - في المرحلة المقبلة ستُتاح ترددات أكبر وأبراج أكثر من خلال مبادرة حياة كريمة.

5 - ارتفع عدد الشباب المدربين سنويا من 4 آلاف شاب، إلى أكثر من 115 ألفًا هذا العام، بينما ارتفعت الكلفة الاستثمارية للتدريب من 50 مليون جنيه في العام إلى 400 مليون جنيه.

6 - ارتفعت صادرات مصر الرقمية من 3.2 مليار دولار قبل عامين إلى 4.1 مليار دولار في العام الحالي.

7 - ارتفع الناتج المحلي للقطاع من 80 مليار جنيه قبل عامين إلى 107 مليارات جنيه هذا العام، ونمو القطاع بلغ 16% في العامين الماضيين، بينما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 4.4% خلال عامين.

8 - قفزت مصر 56 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة في الذكاء الاصطناعي، خلال عام واحد، حيث احتلت المركز الـ55 عالميا بعد أن كانت المركز الـ111.

9 - دخلت مصر في قائمة العشر دول الأسرع نموا في الشمول الرقمي لسنة 2020، وصدر مؤخرا تقرير من مؤسسة دولية، وكانت مصر الأولى قاريا وإقليميا في خدمات التعهيد.

10 - جار العمل في إنشاء جامعة مصر المعلوماتية، وهي أول جامعة مصرية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عربيا وأفريقيا.

11 - البدء في المرحلة الثالثة من التوسع في البنية التحتية الرقمية.

12 - التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، حيث أصبحت منصة مصر الرقمية تقدم 60 خدمة إلكترونية.

13 - نفذت مصر في عام 2019 مشروعا لرفع كفاءة الإنترنت الثابت بكلفة قدرها 30 مليار جنيه في سنة واحدة.

14 - خلال العام الحالي تم رصد 5.5 مليار جنيه لتطوير الشبكة، وجار العمل في إتمام المشروعات المتعلقة بها.

15 - العمل على توصيل كابلات الفايبر إلى مليون منزل من خلال مبادرة «حياة كريمة» بتكلفة قدرها 5.6 مليار جنيه.

16 - إنشاء 15 مركزا للإبداع الرقمي تقدم خدمات التدريب والحضانات للشركات الناشئة في المحافظات.

17 - تطوير 800 مكتب للبريد في عام 2019، وشهد عام 2020 تطوير 800 مكتب بريد آخر، وفي هذا العام 2021 يجرى العمل على تطوير 1500 مكتب بريد.

18- إنشاء 500 مكتب جديد لتقديم خدمات أفضل وأكثر تنوعًا لكل المصريين.