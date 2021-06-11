تفاصيل سرقة 7 أطنان مخلفات بلاستيك من داخل مخزن جمع قمامة بالقاهرة

«حاميها حراميها».. لم يخطئ هذا المثل، الذي جسدته واقعة سرقة مخزن لجمع القمامة بمنشأة ناصر بالقاهرة، حيث قام عاملان، بالاستعانة بسائق سيارة نقل، بسرقة 7 أطنان من مخلفات البلاستيك، الذي قام صاحب المخزن بتجميعها من جامعي القمامة بالمنطقة، وتم ضبط اثنين من المتهمين والمضبوطات، والتحفظ عليها، تحت تصرف النيابة العامة.

بداية الواقعة

وكشفت التحريات، عن تلقي مأمور قسم شرطة منشـأة ناصر، بلاغا من صاحب مخزن لجمع القمامة والمخلفات البلاستيكية، كائن بدائرة قسم الشرطة، يفيد باكتشافه سرقة كمية من البلاستيك تزن 7 أطنان، كان قد تحصل عليها بالشراء من جامعي القمامة في المنطقة والمناطق المجاورة، من أجل بيعها لأصحاب كسارات البلاستيك، تمهيدا لبيعها لمصانع البلاستيك لإعادة تصنيعها مرة أخرى، وبالانتقال ومعاينة المخزن، تبين عدم وجود كسر في منافذ المخزن، وهو ما يدل على أن المتهمين دخلوا للمخزن بطريقة شرعية.

التحريات: سائق وعاملان بالمخزن وراء ارتكاب الواقعة

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (سائق وعاملان) بالمخزن محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين (عامل وسائق) بينما العامل الثالث تمكن من الهرب، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقر العامل المضبوط بأنه نظرا لطبيعة عمله بالمخزن خطط لسرقة محتوياته، وفي سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن، واصطنع منه نسخة أخرى واحتفظ بها حتى يوم الواقعة، وتمكنوا من الدخول للمخزن عقب انصراف جميع العاملين به والاستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارة قيادة المتهم الثاني، وبمعرفتهما أرشدا عن السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم «سيء النية» وهو صاحب مخازن «كسارات بلاستيك» كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، ومقيم بذات العنوان، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما والهارب بالسرقة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض علي النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.