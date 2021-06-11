تفاصيل أزمة لوحة افتتاح «دورة مياه» في مسجد.. جزاء رادع للمسؤول عنها

كشفت مصادر في وزارة الأوقاف أنها سوف تحقق في واقعة «افتتاح دورة مياه» مسجد الرحمة بـ«ساحل دراو» التابع لمركز «نقادة» بقنا، وأن المسؤول عن هذه اللوحة سيلقي جزاءً رادعًا.

وتابعت المصادر لـ«الوطن»، ان التحقيق العاجل الذي تجريه الوزارة اليوم بسبب «لوحة حجر الأساس» التي رافقت افتتاح 4 مساجد في قنا ستخرج نتيجته بعد أيام، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف لا تقبل مثل هذه الممارسات وأنه خطا فردي سيتم محاسبة المسؤول عنه.

الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة «افتتاح دورة مياه» مسجد الرحمة

وكان وزارة الأوقاف فتحت تحقيقًا عاجلا في واقعة «افتتاح دورة مياه» مسجد الرحمة بـ«ساحل دراو» التابع لمركز «نقادة» بقنا، بعد أن لاقت الواقعة جدلا واسعا وانتقادا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب «لوحة حجر الأساس» التي رافقت الافتتاح، حيث نشرت عبر الصفحة الرسمية لمحافظة قنا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بيانا عن افتتاح 4 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة مالية بلغت 1.8 مليون جنيه.

وأوضح البيان أنه جرى افتتاح مساجد «الرحمة بساحل دراو التابع لمركز نقادة على مساحة 75 متر بتكلفة 300 ألف جنيه، والعتيق بطريق مصر أسوان بمركز دشنا على مساحة 140 متر بتكلفة 290 ألف جنيه، وأبو بكر الصديق بقرية أبو عموري التابعة لمركز نجع حمادي على مساحة 360 متر بتكلفة 860 ألف جنيه، وأبو القاسم وشهرته العقبي بمركز قوص على مساحة 320 مترا بتكلفة 350 ألف جنيه».

وأرفق خبر الافتتاح الذي نشرته الصفحة بمجموعة من الصور كان من بينها لوحة حجر أساس لافتتاح دورة مياه، ما أثار غضب رواد الصحفة ودفع المسؤولين إلى حذفها من الصفحة الرسمية وفتح تحقيق عاجل من قبل وزارة الأوقاف.