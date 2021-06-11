وزير الأوقاف يطالب الأئمة بالوعظ على السوشيال ميديا: إنستجرام وتلجرام

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من جميع أئمة الأوقاف الاهتمام بتقديم الوعظ عبر «السوشيال ميديا»، لافتا إلى ضرورة التعامل مع كل التطبيقات دون الاقتصار على «فيس بوك» فقط، بل الاهتمام بتطبيقات «يوتيوب، انستجرام، تلجرام»، مؤكدا على أن كل تطبيق له جمهور مستهدف ويجب خدمته.

إنشاء صفحة خاصة بثقافة الطفل تابعة لوزارة الأوقاف

وأضاف جمعة، على هامش لقائه 100 إمام من أئمة الأوقاف في الإسكندرية، أنه تم إنشاء صفحات متخصصة، لتثقيف عام، وتم إنتاج فيديوهات، وكتب للطفل عبر تلك الصفحات، لافتا إلى إنشاء صفحة خاصة بثقافة الطفل تحت عنوان: «أطفالنا».

إنشاء صفحة خاصة باللغة العربية تابعة لوزارة الأوقاف

وأشار إلى إنشاء صفحة خاصة باللغة العربية والتي وجدت إقبالا كبيرا منذ صدورها، تحت عنوان: «عشاق اللغة العربية»، لافتا إلى تلك الصفحات تحارب أفكار التشدد يمينا أو يسارا، لمنع الإفراط أو التفريط.

تعليم أئمة الأوقاف التعامل مع السوشيال ميديا خلال شهرين

وأكد أن الوزارة تستهدف تعليم كل أئمة ووعاظ الأوقاف للتعامل مع جميع تطبيقات السوشيال ميديا، وذلك خلال شهرين فقط.

قافلة دعوية مشتركة من علماء الأزهر والأوقاف في الإسكندرية

يأتي ذلك على هامش انطلاق قافلة دعوية مشتركة من علماء الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف إلى محافظة الإسكندرية، ومن على رأس القافلة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وبدأت القافلة عملها بلقاء اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يليه تكثيف لأنشطة القافلة بـ15 مسجدًا في ربوع المحافظة، إضافة إلى تنظيم لقاء مشترك بين أعضاء القافلة يحضره عدد كبير من أئمة وواعظات المحافظة بمعسكر أبوبكر الصديق، يتم فيه مناقشة العديد من القضايا الدينية والحياتية المستجدة.

وتستهدف القافلة رفع وعي الأئمة والوعاظ بأهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لتلك المشكلات وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه، وتأتي القافلة في إطار دور الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الديني الوسطى المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.