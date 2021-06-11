اليونان تقرر قبول جميع اللقاحات حتى ما ترفضه وكالة الأدوية الأوروبية

قالت عضو اللجنة الصحية لتقديم المشورة بشأن فيروس كورونا في اليونان، فانا بابايفانجيلو، إنه سيتم قبول جميع اللقاحات حتى لو لم تتم الموافقة على دخولها إلى البلاد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وأضافت فانا بابايفانجيلو- خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن القرار جرى اتخاذه بناء على توصية من اللجنة الصحية، وسيتم قبول لقاحات (نوفافاكس) و(سينوفاك بيوتيك) و(سبوتنيك v) و(سينوفارم) و(كانسينو بيولوجيكس)، حسبما نقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية.

وشددت على أن السياح سيكونون قادرين على الدخول إلى البلاد عبر الحدود البرية، وأنه سيجري تحديث التعليمات الخاصة بالفنادق والسفن، وقالت إن عمال القطاع السياحي سيتعين عليهم الخضوع لاختبار التشخيص الذاتي الأسبوعي واستكمال التطعيمات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحذرت عمال القطاع السياحي الذين لم يجرِ تطعيمهم، مشيرة إلى أن 98% من الوفيات في الأسبوع الماضي كانت لأشخاص لم يكملوا تطعيمهم.