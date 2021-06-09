سجن صيدلي أمريكي ثلاث سنوات بعد محاولته إفساد لقاحات موديرنا 

قالت وزارة العدل الأمريكية، إن صيدلي بالغ من العمر 46 عاما صدره ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات، كما أمر أيضا بدفع 83 ألف و800 دولار كتعويض للمستشفى الذي يعمل فيه، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في مقاطعة ويسكونسن الشرقية بالولايات المتحدة، بعدما أقر بأنه مذنب في تهمتين تتعلقان بمحاولة العبث بالمنتجات الاستهلاكية، وهي منتجات شركة موديرنا من لقاحات فيروس كورونا المستجد، مع تجاهل متهور لخطر تعرض شخص آخر لخطر الموت أو الإصابة الجسدية.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإنه في ديسمبر 2020 أزال الرجل عمدا صندوقا من قوارير اللقاح من وحدة تبريد بالمستشفى في نوبتين ليليتين متتاليتين، حيث يجب تخزين لقاح موديرنا وشحنه مجمدا، ولكن يمكن تخزينه لمدة 30 يوما في ثلاجات ذات درجة حرارة قياسية.

وقال البيان إن الرجل كان متشككا بشكل عام في اللقاحات ولقاح موديرنا على وجه التحديد، وقالت إنه شارك معتقداته مع زملائه في العمل على الأقل خلال العامين الماضيين.

من جهة أخرى، لا تزال شركة موديرنا في انتظار قرار تصدره الوكالة الأوروبية للأدوية، اعتباراً من شهر يوليو المقبل بشأن طلب قدّمته الشركة للسماح بتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً بواسطة لقاحها المضادّ لفيروس كورونا، وقالت الوكالة إنّها ستجري تقييما لطلب الترخيص المشروط الذي قدّمته موديرنا، وأضافت الوكالة أنها ستعلن نتيجة التقييم، التي يفترض أن تصدر في يوليو، ما لم تكن هناك حاجة إلى معلومات إضافية.

وأضافت الوكالة الأوروبية أنّها ستقيّم البيانات المتعلّقة بلقاح موديرنا، الذي أجاز الاتحاد الأوروبي في يناير استخدامه لتحصين البالغين، بناءً على نتائج تجربة سريرية كبيرة أجريت على مراهقين، بينما هناك لقاح واحد أجازت الوكالة استخدامه لتحصين المراهقين في الاتّحاد الأوروبي، هو لقاح فايزر وقد حصل على هذا الترخيص في مايو.