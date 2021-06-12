أول تعليق من «أوقاف قنا» على لوحة افتتاح دورة مياه مسجد: «غلطة مقاول»

قال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، في أول تعليق على لوحة افتتاح دورة مياه بمسجد الرحمة بساحل دراو بمركز نقادة، إن المقاول المسندة له أعمال الإحلال والتطوير من علق اللوحة دون الرجوع إلى مسئولي الأوقاف.

وأضاف الطراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المقاول علقها قبل افتتاح المسجد، وتم تصويب الخطأ بلوحة جديدة بإحلال وتجديد دورات مياه المسجد بتاريخ اليوم بتكلفة 300 ألف جنيه، موضحا ما يتم تداوله من لوحة مغلوطة لغويًا ووصفيا ليس لمديرية الأوقاف في قنا دخل بها.

وأمد وكيل وزارة الأوقاف «الوطن» بالصور، لوحة صحيحة وهي من أشرفت عليها الأوقاف.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهدت حالة من الغضب بسبب «لوحة حجر الأساس» التي رافقت الافتتاح.

وكانت محافظة قنا، قد شهدت اليوم، افتتاح 4 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي تمت بهم بتكلفة مالية بلغت مليون و800 ألف جنيه ، حيث تم افتتاح مسجد الرحمة بساحل دراو التابع لمركز نقادة على مساحة 75 متر بتكلفة 300 ألف جنيه، ومسجد العتيق بطريق مصر أسوان بمركز دشنا على مساحة 140 متر بتكلفة 290 ألف جنيه، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية أبو عموري بمركز نجع حمادي على مساحة 360 متر بتكلفة 860 ألف جنيه، ومسجد أبو القاسم وشهرته العقبى بمركز قوص على مساحة 320 متر بتكلفة 350 ألف جنيه، وتم تنفيذ اعمال الاحلال والتجديد من خطة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية.

من جهته، أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدًا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية

وأضاف وكيل الأوقاف بقنا، أن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة.

ولفت إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عدد من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يتم افتتاحها تباعًا، وذلك بدعم من وزارة الأوقاف، فضلًا عن الجهود الذاتية من المواطنين.