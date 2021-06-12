مصر تهنئ الإمارات بفوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي

هنأت مصر دولة الإمارات، أمس الجمعة، أثر انتخابها، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة 2022-2023 خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات»

وكان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد، قال في وقت سابق، إن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.

وأضاف «بن زايد»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «انطلاقاً من المبادئ التي تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية»، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة «التعاون الإسلامي»، الدكتور يوسف العثيمين عن تهانيه للدول الأعضاء في المنظمة: الإمارات والجابون وألبانيا، بمناسبة فوز تلك الدول في انتخابات الأمم المتحدة بمقاعد في مجلس الأمن الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

«العثيمين»: فوز الدول الأعضاء بمقاعد في المجلس إنجاز دبلوماسي

وقال العثيمين، إن فوز الدول الأعضاء بمقاعد في المجلس إنجاز دبلوماسي يعكس دورها في ترسيخ السلام الدولي والجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم، ومشاركة العالم قيم الإسلام السمحة التي تدعو للحوار والتعايش والسلام ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف