عاجل.. الجيش الصومالي يعلن مقتل 17 من «الشباب» الإرهابية جنوب البلاد
كتب:
حسن رمضان
02:50 ص | السبت 12 يونيو 2021
عناصر من حركة الشباب الإرهابية
قتل 17 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، إثر عملية للجيش الوطني الصومالي في منطقة حيران الواقعة في جنوبي وسط الصومال.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الصومالي، العقيد علي حاشي، قال في تصريح لوسائل إعلام، في 4 يونيو الجاري، إن الجيش قتل أكثر من 70 عنصرا حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة ورتا جيلابل بمحافظة شبيلي الوسطى، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الوطنية الصومالية.
وأضاف «حاشي»، أن الجيش الوطني الصومالي، تمكن من تحرير عدة قرى كانت في قبضة الحركة الإرهابية.