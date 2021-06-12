رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. الجيش الصومالي يعلن مقتل 17 من «الشباب» الإرهابية جنوب البلاد

كتب:

حسن رمضان
02:50 ص | السبت 12 يونيو 2021
عناصر من حركة الشباب الإرهابية

عناصر من حركة الشباب الإرهابية

قتل 17 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، إثر عملية للجيش الوطني الصومالي في منطقة حيران الواقعة في جنوبي وسط الصومال.

 وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الصومالي، العقيد علي حاشي، قال في تصريح لوسائل إعلام، في 4 يونيو الجاري، إن الجيش قتل أكثر من 70 عنصرا حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة ورتا جيلابل بمحافظة شبيلي الوسطى، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الوطنية الصومالية.

وأضاف «حاشي»، أن الجيش الوطني الصومالي، تمكن من تحرير عدة قرى كانت في قبضة الحركة الإرهابية.

اقرأ المزيد:

بعد يوم من تفجير «جالكعيو».. الجيش الصومالي ينتقم من «الشباب»

الجيش الصومالي يعلن مقتل 15 مسلحا من «الشباب» الإرهابية جنوبي البلاد

الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن الاعتداء على قافلة سيارات كينيا

مقتل 3 من مسلحي حركة "الشباب" الصومالية فى غارة جوية أمريكية

الحكومة الصومالية تتعهد بتكثيف العمليات العسكرية ضد حركة الشباب

مسلحو «الشباب الصومالية» يقتحمون سجنا ويحررون 400 إرهابي