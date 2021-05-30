الجيش الصومالي يعلن مقتل 15 مسلحا من «الشباب» الإرهابية جنوبي البلاد

قتل الجيش الصومالي، 15 مسلحا من حركة «الشباب» الإرهابية، وأصيب 20 آخرون بجروح، خلال عملية أمنية في إقليم «شبيلي الوسطى» جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال قائد الجيش الصومالي، اودوا يوسف راجي، اليوم، إن العمليات التي نفذت في قريتي جالابشير ووردجح ، شهدت أيضا تدمير قواعد الحركة الإرهابية، واستعادة بعض الأسلحة.

وكثفت القوات الحكومية الصومالية، عملياتها ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، في المناطق الجنوبية والوسطى حيث لاتزال الحركة تسيطر على الأرياف، فيما يقوم عناصر «الشباب» بنصب الكمائن وزرع الألغام الأرضية.

الجيش النيجيري: تصفية 10 من «بوكو حرام» الإرهابية شمال شرقي البلاد

وفي نيجيريا، أعلن الجيش، أمس السبت، عن تصفية 10 من عناصر جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في «ولاية بورنو» شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الوطنية في نيجيريا، اللواء محمد ييريما، إن مجموعة من عناصر الجماعة حاولت، أمس الاول الجمعة، اقتحام مدينة ران في الولاية على متن عربات رباعية الدفع، لكن حامية المدينة هزمتهم وأرغمتهم على التراجع.

وأضاف ييريما، أن المعركة أسفرت عن مقتل 10 من المهاجمين وتدمير إحدى سيراتهم والقبض على كمية من أسلحتهم، موضحا أن قوات الجيش طاردت المسلحين الذين تفرقوا.

من جانه، قال عضو بارز بهيئة التدريس بجامعة «جرينفيلد» النيجيرية، إن خاطفين أفرجوا عن الـ14 طالبا الباقين الذين كانوا محتجزين بعد خطفهم الشهر الماضي من الجامعة بولاية كادونا شمال البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واقتحم مسلحون الجامعة في 20 أبريل الماضي، وقتلوا شخصا خلال الاقتحام، ثم أعدموا 5 من المخطوفين في الأيام التي تلت الهجوم.

وأوضح سيمون نواكاشا العضو البارز بالهيئة في تصريح لوكالة «رويترز» للأنباء، أنه تم الإفراج عن 14 من طلاب الجامعة المخطوفين.

وكانت جماعات مسلحة، هاجمت عدة مرات مدارس وجامعات في شمالي غرب نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية، وخطفت أكثر من 700 طالب بهدف الحصول على فدية.

وفي النيجر، قُتل 3 على الأقل من عناصر الأمن جراء هجوم شنه إرهابيون على مدينة «ديفا» جنوب شرق البلاد.

وأشارت السلطات في النيجر في بيان أمس السبت، إلى أن مسلحين هاجموا على متن 15 مركبة المدينة، وقد تصدت القوات النيجرية للهجوم حيث قتل 3 عناصر من القوات النيجرية وإصابة اثنين آخرين، فيما تم القضاء على 3 عناصر مسلحة.

وتمكن الجيش في النيجر، من تدمير 7 سيارات مجهزة برشاشات، واستعاد أسلحة وعتاد، و3 سيارات ورشاشات وقاذفات صواريخ وكمية كبيرة من الذخيرة وهواتف نقالة.