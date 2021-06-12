«أصابه بكسر في الجمجمة».. مشترك «فويس كيدز» يعتدي على زميله بالضرب «صور»

أصيب الصبي حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عامًا، بكسر في الجمجمة بعد اعتداء الصبي معاذ عيسى، أحد المشاركين في برنامج المسابقات الشهير «فويس كيدز»، عليه بمفتاح في رأسه أدى إلى دخول المفتاح إلى رأسه مما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته.

وتواصلت «الوطن»، مع والدة الطفل المجني عليه «حسن»، والتي سردت تفاصيل الحادث، مؤكدة أن «معاذ عيسى» ليس صديقًا لابنها، ولكنه جار لهم، وبأنهما أحيانًا يتواصلان، ويوم الحادث قابل «معاذ» نجلها «حسن» وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولًا استفزاز نجلها، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه.

وأكدت والدة «حسن» لـ«الوطن»، بأنه تم نقل نجلها إلى المستشفى وتطلبت الإصابة إجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه، وبأنه حاليًا في فترة العلاج بعد إجراء العملية، موضحة أن العلاج سيتطلب وقتًا طويلًا، وأكدت الأم بأن ابنها لا تربطة أي علاقة بـ«معاذ»، وأن نجلها مشهود له بالتفوق في دراسته والأخلاق بين زملائه.

كما أوضحت والدة «حسن»، أنها اتخذت الإجراءات القانونية وتقدمت ببلاغ لقسم شرطة حلوان، بالواقعة، وهي حاليًا تنتظر التقرير الطبي الذي سيتم تسليمه للنيابة، وأن المفتاح تم تحريزه لتقديمه للنيابة أيضًا، مضيفة أن الطفل «معاذ» من المعروف عنه أنه يفتعل المشاكل مع زملائه وأنه يتعالى عليهم بعد مشاركته في برنامج المسابقات الشهير «ذا فويس كيدز».

كما طالبت الأم جهات التحقيق بالحصول على حق ابنها فيما تعرض له من اعتداء، وبأن الصمت على الحادث يجعله يتكرر مرة أخرى في حق أطفال آخرين.

ونشر الإعلامي محمد نشأت صورًا للطفل «حسن» داخل المستشفى على حسابة بموقع «فيس بوك»، وظهر في الصور بعض الأشعة التي توضح حجم الإصابة التي تعرض لها ودخول المفتاح إلى رأس الصبي بعد اعتداء «معاذ عيسى» عليه.