سقطت من قطار كفر الزيات.. وفاة "الطالبة الصماء" بسبب كسر في الجمجمة

أكد الدكتور محمد الشبيني، مدير مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، اليوم وفاة "ياسمين عبد الرازق" 18 سنة طالبة بمدرسة الصم والبكم إثر إصابتها بنزيف داخلي بالمخ جراء تعرضها للكسر بالجمجمة، بعد سقوطها من أعلى قطار "طنطا- كفرالزيات".

وأشار الشبيني إلى أن الفتاة جرى استقبالها بطوارئ الجامعة عقب تحويلها من مستشفى كفرالزيات العام بسبب احتياجها للعرض على استشاري بالمخ والأعصاب ولكنها لقطت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها ووضعها على جهاز التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة وسلمت إلى ذويها .

وكان اللواء ناصر موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، تلقى إخطارا بالواقعة، وتبين من تحريات العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، بإشراف العميد طلعت عبدالهادي، مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، أنه خلال استقلال الطالبة "ياسمين. خ"، بمدرسة الصم والبكم بطنطا، القطار من محطة طنطا عائدة من مدرستها إلى محل إقامتها بمركز كفرالزيات، اختل توزنها من على باب القطار، وسقطت أسفل القطار بنطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات، ما أدى إلى إصابتها.

وجرى نقل الطالب إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة خطيرة، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.