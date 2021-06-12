17 تصريحا من وزير المالية عن الموازنة العامة: زيادات ومخصصات وإيرادات

كشف الدكتور ممحمد معيط وزير المالية عن بعض الأسرار والتفاصيل عن الموازنة العامة للدولة وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له حيث تحدث عن الموازنة العامة للدولة وبعض بنودها ومخصصاتها وأبرز ما ذكره الوزير نرصده لكم كما يلي:

1-تحتوي الموازنة على معاشات لـ10.5 مليون صاحب معاش

2-تحتوي الموازنة على مرتبات لعدد من 4.5 لـ5 ملايين موظف حكومة.

3-زيادة المعاشات في الموازنة القادمة 13% بتكلفة 31 مليار جنيه.

4-زيادة الحد الأدني للأجوروالعلاوة الدورية والحافز الإضافي وترقيات الموظفين المستحقة في 30 يونيو بتكلفة 60 مليار جنيه.

5-زيادة في باب الاستثمارات 100 مليار عن العام الماضي.

6-مخصصات باب التأمين والمعاشات 180 مليارا في الموازنة الجديدة بزيادة عن العام الماضي 10 مليارات جنيه.

7-زيادة الاستثمارات والمعاشات والأجور والأمور الأخرى 250 مليار جنيه كزيادة للانفاق الحكومي.

8-تمويل الزيادة إما بتقليل العجز أو بزيادة الإيرادات.

9-هناك مصاريف بدون إيراد حقيقي فيحدث بعدها توسعة للعجز.

10-الموازنة الجديدة نسبة العجز فيها 6.7% بعدما كانت 13% خلال السنوات الماضية.

11-الموازنة تحقق فائضا أوليا بدون خدمة الدين، ويستخدم الفائض لسداد جزء من خدمة الدين العام، وأن السير على ذلك لمدة سنوات يساهم في سداد الدين العام.

12-كورونا «لخبطت الدنيا» وأثرت على قطاعات أساسية في الدولة مثل السياحة والتي يقوم عليها صناعات وأنشطة وتأثر الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالتصدير والاستيراد.

13-الإيرادات نقصت العام الماضي 200 مليار عن المستهدف ومتوقع ان تنزل هذا العام 170 مليار جنيه بسبب ضعف ايرادات بعض الأنشطة تأثرًا بفيروس كورونا.

14-ضخ 30 مليارا لدعم صادرات لتوفير سيولة.

15-حساب سعر الدولار في الموازنة يكون بحساب سعر متوسط سعر الدولار بين 31 يناير و31 ديسمبر كل عام.

16-تقدير البرميل بحدود 61 دولار في الموازنة الجديدة متوسط للعام كله رغم أن سعره حاليا 71 دولار.

17-يتم تدبر العجز في الموازنة عن طريق أذون وسندات الخزانة.