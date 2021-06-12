الرباط: الأزمة الحالية مع إسبانيا ثنائية ولا دخل للاتحاد الأوروبي فيها

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن الأزمة الحالية مع إسبانيا أزمة ثنائية لا دخل للاتحاد الأوروبي فيها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «بوريطة»، ردا على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة، أن إقحام البرلمان الأوروبي في الأزمة مع إسبانيا يعتبر محاولة غير مجدية ولا تساعد في حل جذور الخلاف مع إسبانيا.

وزير الخارجية المغربي: الرباط راضية على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات

وشدد الوزير المغربي، على أن بلاده راضية على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات.

وصوت البرلمان الأوروبي، أمس الأول الخميس، على قرار يرفض ما اعتبره استخدام المغرب ملف القاصرين في أزمة الهجرة لمدينة سبتة، بموافقة 397 نائبا.

وجاء مشروع القرار باقتراح من حزب «اسيودادانوس» الإسباني، وهو حزب كتالوني يدافع عن الوحدة الإسبانية وتقوية الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وأوضحت الوزارة المغربية، أن توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد».

وبالنسبة للمغرب، فإن القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان.

وتشهد العلاقة بين الرباط ومدريد أزمة على خلفية استضافة إسبانيا لزعيم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «جبهة البوليساريو»، إبراهيم غالي، من أجل العلاج من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين 21 أبريل الماضي وأول يونيو الجاري، إضافة إلى تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو الماضي، من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة لإدارة إسبانية.

«التعاون الخليجي»: نستغرب من قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أسفه واستغرابه من القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي الذي يتضمن ملحوظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة تجاه سياسة المغرب حول قضية الهجرة غير المشروعة تجاه أوروبا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأكد الحجرف، رفضه هذا القرار الذي يتجاهل جهود الحكومة المغربية، في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا، مؤكدا تضامن مجلس التعاون الخليجي ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها مملكة المغرب الشقيقة تجاه هذا الملف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».