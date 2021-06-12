حكاية مشاركة محمد عوض في فيلم «Toy Story».. «صور وفيديو»

يعد الفنان محمد عوض واحدًا من كبار فناني الكوميديا في مصر والوطن العربي، حيث استطاع خلال مشواره الفني أن يخلق مساحة خاصة به بين العديد من فنانين الكوميديا أصحاب المواهب الكبيرة، ليكون منافسًا لهم ويفرض أعماله بفضل موهبته الاستثنائية.

وولد الفنان محمد عوض في مثل هذا اليوم 12 يونيو فى حى العباسية بالقاهرة فى عام 1932 باسم محمد محمد عوض يوسف، وقدم خلال مشواره الفني ما يقارب الـ150 عملًا فنيا ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية، إلا أنه دومًا ما كان يهتم بالمسرح مثل أغلب أبناء جيله.

محمد عوض يشارك في النسخة العربية من «Toy Story»

وفي ذكرى ميلاده تستعرض «الوطن»، تجربة فنية نادرة ومميزة قدمها الفنان محمد عوض خلال مشواره الفني، وهي مشاركته في فيلم الأطفال الكارتون الشهير «Toy Story» الجزء الأول عام 1995، وجسد «عوض» في النسخة المدبلجة باللغة العربية من الفيلم، شخصية «سلنكي».

وفيلم «Toy Story» من إنتاج شركة والت ديزني وقدم على مدار سنوات في عدد من الأجزاء وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وشارك محمد عوض في النسخة المدبلجة من الفيلم للغة العربية عدد من كبار الفنانين مثل «يحيي الفخراني، أحمد بدير، منى زكي، هاني رمزي وشهاب إبراهيم».

يذكر أن الفنان محمد عوض رحل عن عالمنا في 27 فبراير عام 1997 عن عمر ناهز 65 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.