الأمم المتحدة: قوات إريترية تستخدم التجويع ضد سكان إقليم تيجراي

اتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، القوات الإريترية باستخدام التجويع ضد سكان إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال لوكوك، في حديث لوكالة «رويترز» للأنباء، إن القوات الإريترية تقوم بمحاولة التعامل مع سكان تيجراي من خلال تجويعهم.

«لوكوك»: الجنود الإريتريون تعمدوا منع الإمدادات لأكثر من مليون شخص

وأوضح لوكوك، أن الجنود الإريتريين والمقاتلين المحليين تعمدوا منع الإمدادات لأكثر من مليون شخص في مناطق خارج سيطرة الحكومة، مشيرا إلى أن الغذاء يستخدم حتما كسلاح حرب.

واعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الكثيرين ماتوا في تيجراي بسبب التجويع لكنه لم يستطع تقديم رقم، وقال لوكوك، إنه يرى بالفعل أصداء المأساة الهائلة لمجاعة 1984-1985 في إثيوبيا.

وتابع المسؤول الاممي قائلا: «ليس من المستغرب التفكير في أن ذلك يمكن أن يحدث (مرة أخرى) إذا لم يتحسن العمل لمعالجة المشكلة».

وكانت منظمة الأمم المتحدة، قالت في وقت سابق، إنها تلقت تقارير من مسؤولين محليين في تيجراي تفيد بأن أكثر من 150 شخصا ماتوا جوعا.

ويعيش أكثر من 350 ألف شخص من سكان تيجراي البالغ عددهم نحو 6 ملايين نسمة في ظروف مجاعة، وقال تحليل أجرته وكالات تابعة للأمم المتحدة وجماعات إغاثة عالمية ونشر لأول مرة، أمس الاول الخميس، إن ما يقرب من مليوني شخص آخر على بعد خطوة واحدة من هذا الحرمان المدقع.

وأدى القتال منذ نوفمبر بين الحكومة الإثيوبية و«الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، التي كانت الحزب الحاكم في الإقليم إلى نزوح أكثر من مليوني شخص، فيما أرسلت إريتريا وإقليم أمهرة الإثيوبي المجاور قوات لدعم حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.