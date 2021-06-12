الأمم المتحدة تؤكد تعيين ريبيكا جرينسبان رئيسة لـ «الأونكتاد»

أكدت الجمعية العامة للامم المتحدة، أمس الجمعة، تعيين ريبيكا جرينسبان، من كوستاريكا، رئيسة جديدة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

ووافقت الجمعية العامة، بناء على مذكرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن اقتراحه بتعيين جرينسبان، دون تصويت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

«جرينسبان» ستتولى المنصب لمدة 4 سنوات

وستتولى جرينسبان، المنصب لمدة 4 سنوات، وسيتم إبلاغ الجمعية العامة بالتاريخ الفعلي لتعيينها في مرحلة لاحقة.

وأصبحت جرينسبان أول امرأة، وأول شخص من أمريكا الوسطى يتم تعيينه في منصب الأمين العام للمؤتمر.

وتشغل جرينسبان، وهي خبيرة اقتصادية، منصب الأمين العام للمنظمة الأيبيرية الأمريكية منذ عام 2014، وتقلدت من قبل منصبي نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكانت نائبة رئيس كوستاريكا في الفترة ما بين عامي 1994 و1998.

وتأسس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في عام 1964، ويعمل على إيجاد بيئة ملائمة لاندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي. وتضم 194 دولة عضوًا. وتُعد «الأونكتاد» الجهاز الرئيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يتناول قضايا التجارة والاستثمار والتنمية.

وأصبح «الاونكتاد»، مؤسسة معرفية موثوقاً بها مهمتها المساعدة على صياغة المناقشات الحالية للسياسات وطرق التفكير بشأن التنمية، مع التركيز بصفة خاصة على ضمان بأن تكون السياسات الداخلية، والقرارات الدولية متداعمة من أجل تنمية مستدامة. كما تتبنى «الأونكتاد» العديد من البرامج ذات الصلة بالمشروعات الخاصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وووفقا لموقع وزارة الاتصالات على الإنترنت، فإن مصر دولة عضو في منظمة «الأونكتاد» ومجلس إدارتها، موضحة: تُعد دراسة بعنوان «استعراض سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر» أحد الإنجازات الكبرى للتعاون بين وزارة الاتصالات و«الأونكتاد»، وتم إطلاق الدراسة في معرض «تليكوم 2011» التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.