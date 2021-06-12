عاجل.. الحماية المدنية تنقذ 3 أطفال تعطل بهم مصعد عمارة سكنية بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من إنقاذ 3 أطفال من داخل مصعد إثر تعطله بهم في الطابق الرابع بعمارة سكنية بدائرة قسم ثان سوهاج، أثناء زيارتهم لخالتهم التي تسكن في ذات البرج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد نصحي، مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بورود بلاغ لقسم الشرطة، بتعطل مصعد بداخله 3 أشخاص، ببرج سكني دائرة القسم، انتقل اللواء مساعد المدير للأمن ومأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ البرى.

وبالفحص تبين تعطل مصعد بالطابق الرابع وبداخله كل من «يوسف. م. س» 14 سنه تلميذ، شقيقته «حبيبة. م. س» 13 سنة تلميذة، ونجلة خالتهما «رهف. ا. م» 8 سنوات تلميذة، ويقيمون شارع الزهراء دائرة القسم، تمكنت قوات الإنقاذ من استخراج المذكورين من المصعد، دون حدوث ثمة إصابات.

بسؤال خالة المذكورين «معتزة. م. ع» 55 سنة، مدرسة، وتقيم بذات البرج، قررت بمضمون ما تقدم، وأضافت بأنهم كانوا في طريقهم لزيارتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.