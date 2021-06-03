للمرة الثانية في أسبوع.. 8 مصابين في سقوط مصعد مستشفى بالفيوم

لم تمر سوى 72 ساعة على حادث سقوط مصعد مُحمل بالركاب داخل مستشفى عرفة بمحافظة الفيوم، مما أسفر عن إصابة 5 أطباء، كانوا ضمن وفد لوزارة الصحة في جولة تفقدية بالمستشفيات للاطمئنان على مصابي كورونا والفطر الأسود، إلا وكادت أن تقع كارثة أخرى، نتيجة سقوط مصعد آخر من الطابق الثالث، في مستشفى الندى التخصصي، بمنطقة المسلة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، بينهم 6 سيدات كن في زيارة أحد المرضى من أقاربهم، وممرض وممرضة من العاملين بالمستشفى.

سقوط أسانسير من الدور الثالث

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي، مأمور قسم أول الفيوم، يفيد سقوط أسانسير من الطابق الثالث بمستشفى الندى، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 6 سيدات، كنّ في زيارة لأحد أقاربهم المرضى بالمستشفى، وممرضة وممرض، وأصيب الثمانية بكدمات شديدة بالضهر والجسم، إثر انزلاق الأسانسير بسرعة واصطدامه بالأرض بقوة.

نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وخضعوا لأعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لبيان ما بهم من إصابات، وتبين إصابتهم بكدمات شديدة بالجسم جراء اصطدام الأسانسير بالأرض بقوة، وجرى عمل الإجراءات الطبية اللازمة.

الحمولة الزائدة سبب سقوط الأسانسير

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ ثقل وزن السيدات الست اللاتي استقللن المصعد، كان السبب في سقوطه، بالإضافة إلى استقلال اثنين آخرين معهم من الممرضين العاملين بالمستشفى، حيث تسبب في زيادة الحمل على الأسانسير، مما أدى إلى سقوطه من الدور الثالث، ليرتطم بالأرض بقوة.

الحماية المدنية تنقذ المصابين من الأسانسير

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ المصابين من داخل الأسانسير، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.