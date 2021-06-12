سحابة المخ أحدث أعراض الإصابة بكورونا.. خبير يشرح خطورتها وعلاجها

كشف الدكتور وليد شوقي عطية، الباحث بكلية الطب جامعة نيويورك، عن أن سحابة المخ، والذي يعد أحدث أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هو واحد من أكثر أعراض المخ والأعصاب شيوعا، موضحا أنه تصل نسبة الإصابة إلى نحو 20% من مرضى كورونا، كما حذر من خطورة الإصابة بـ السلالة الهندية دلتا باعتبارها الأكثر فتكا وانتشارا.

سحابة المخ والأعصاب

وقال شوقي في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس يوك» إنه يتحسن هذا العرض فى معظم المرضى خلال 60 يوما، وتابع قائلا: «ولكن لتسريع التحسن عليك تنشيط مخك بقدر المستطاع بعمل تمارين أسئلة ذكاء أو أسئلة رياضية أو حسابيه حتى».

تشويش الذاكرة

وأكد الدكتور وليد شوقي أنه «يعاني هؤلاء المرضى من تشويش على التركيز والذاكرة، كما لو كأن هناك سحابة تغطى على تفكيره فقد يتركك للذهاب لعمل شيء محدد وخلال دقائق ينسى ماذا يريد أن يفعل».

سلالة كورونا الهندية

في السياق ذاته حذر الباحث في جامعة نيويورك من سلالة كورونا الهندية «دلتا» موضحا أنها تغزو 72 دولة وتصبح السلالة الأكثر شيوعا في إنجلترا بنسبة 91% من الحالات الجديدة وأكثر من 60% من الحالات كلها.

ونشر الدكتور وليد شوقي فيديو على صفحته «استشارة طبية» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للرد على أسئلة تخص السلالة الهندية، مؤكدا على أنه هذه السلالة تعد أكثر انتشارا، بنسبة 40% أكثر من السلالة العادية، وأنها أكثر شدة وفتكا، حيث يعد مرضى هذه السلالة الأكثر حجزا بالمستشفيات 2.61 مره.

وقال شوقي إن السلالة الجديدة تصيب الصغار أكثر، وبخصوص لقاحات كورونا أوضح أنه تعمل عليه التطعيمات «فايزر بنسبة 88% في حين كان يعمل بنسبة 95% على السلالات القديمة، واسترازنكا 60% فى حين كان نحو 75% بالسلالات القديمة، سنوافيكم بتأثير باقي اللقاحات عند توافرها» بحسب تعبيره.