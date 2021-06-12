«الصحة» تستعد لإنتاج لقاح كورونا في مصر منتصف الأسبوع الجاري

كشف مصدر مسؤ,ل بوزارة الصحة والسكان، عن بدء إنتاج أول جرعة من لقاح كورونا «سينوفاك» منتصف الأسبوع الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بعد عملية الإنتاج سيتم أخذ عينات وطرحها على هيئة الدواء المصرية؛ للتأكد من سلامتها وفعاليتها، وبدء عملية التطعيم باللقاح للمواطنين، ضمن خطة الدولة في التوسع بعملية التطعيم، وكذلك مراكز تلقي لقاح كورونا في مصر، على غرار أرض المعارض الذي يستقبل يوميا ما يقارب من 10 الاف مواطن.

«الصحة» تتعاقد علي لقاح إسبوتيك

وتابع المصدر، أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى توقيع اتفاقية؛ لتوريد لقاح «إسبوتيك» إلى مصر خلال الفترة القليلة المقبلة، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة أيضًا لتنويع اللقاحات.

وعن خلط اللقاحات أكد المصدر أن عملية خلط اللقاحات لن تتم في مصر، فضلًا عن أنها تفقد اللقاحات فعاليتها، لافتا إلي أن عملية التطعيم ليست إجبارية لكنها التزام أخلاقي من المواطنين للحد من انتشار العدوى.

وأوضح أن لقاح «سينوفاك» أثبت فعالية تصل إلي 86% وأكثر من ذلك من خلال إجراء التجارب السريرية عليه في بعض الدول وإعطائه الترخيص من قبل منظمة الصحة العالمية وهو عبارة عن جرعتين واعراضه الجانبية بسيطة ولا داعي للخوف «نتفهم خوف المواطنين ولكن اللقاحات فعالة سجلوا عشان تأخذوا اللقاح.. مش هندي حاجة ليكم الا لما نكون متأكدين منها».

وعن عدد المواطنين المطعمين بلقاح كورونا في مصر، قال إن العدد وصل إلى أكثر من 3.1 مواطن، والتسجيل قارب على 8 ملايين مواطن على موقع وزارة الصحة والسكان، مناشدا المواطنين بالاستمرار في عملية التسجيل للحصول على اللقاح في أقرب وقت.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.