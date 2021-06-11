«الصحة» تطلق قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالشرقية والبحر الأحمر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عددا من القوافل الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من الخميس الموافق 10 يونيو الجاري وتستمر حتى الجمعة الموافق 11 من الشهر نفسه، في محافظتين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خريطة انتشار القوافل الطبية بالمحافظات التي تنطلق بها القوافل، وأماكن وجودها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

ـ أبو رماد ـ أدلديت، مركز حلايب، بمحافظة البحر الأحمر.

ـ الحصوة ـ مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصًا وهم:

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

ـ القلب.

ـ الأطفال.

ـ الأنف.

ـ الجلدية.

وأضافت وزارة الصحة أنَّ القوافل الطبية لمبادرة «حياة كريمة»، توفر صيدلية بها كل الأدوية، موضحة أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة، في تصريح سابق لها، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 12 ألفًا و259 مواطنًا بمحافظة أسوان، و15 ألفًا و937 مواطنًا بأسيوط، و11 ألفًا و910 مواطنًا بالإسكندرية، و5 آلاف و86 مواطنًا بالإسماعيلية، و1812 مواطنًا بالأقصر، و1889 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألفًا و32 مواطنًا بالبحيرة، و13 ألفًا و170 مواطنًا بالجيزة، و9 آلاف و134 مواطنًا بالدقهلية، و1574 مواطنًا بالسويس، و5 آلاف و544 مواطنًا بالشرقية، و4 آلاف و118 مواطنًا بالغربية، و5 آلاف و546 مواطنًا بالفيوم، و7 آلاف و740 مواطنًا بالقاهرة.